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شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة أكسفورد: توقعات بانتهاء تجارب لقاح كورونا أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال السير جون بيل وفقا لتقريرموقع " الديلى ميل"، إن المحاكمات قد تنتهي بحلول منتصف أغسطس ولكنه حذر من أن التحدي الحقيقي سيكون تصنيع "مليارات الجرعات"، ولك وسط إطلاق الحكومة البريطانية، أمس فريق عمل لدعم العلماء في محاولاتهم لإيجاد لقاح منقذ للحياة.
خبر لقاح جامعة اكسفورد
وعندما سُئل السير جون ، وهو عضو في فريق عمل اللقاحات الحكومي ، يوم السبت عن إمكانية كوون اللقاح جاهزا بحلول الخريف، قال : السؤال الحقيقي هو هل سيكون اللقاح له فاعلية، هل سيحمي الناس بالفعل ، هذا لم يتم اختباره وسيتم اختباره فقط بمجرد تطعيم عدد كبير من الأشخاص وتعريضهم للفيروس، واحتساب عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في ذلك السكان.
وتابع: "لذا ، لن نحصل على إشارة حتى مايو، ولكن إذا سارت الأمور على المسار الصحيح وثبت فعاليته، فعندئذ أعتقد أنه من المعقول أن نعتقد أنها ستكون قادرة على إكمال التجربة بحلول منتصف أغسطس".
وتابع السير جون: 'إن الشيء الحاسم هو أنه يتعين عليك إجراء تجربة مناسبة لأن السلامة مهمة حقًا لهذه الأشياء، ولكن إذا استطعنا رؤية أدلة على استجابة مناعية قوية بحلول منتصف أو نهاية مايو ، فأعتقد أن اللعبة قد انتهت".
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