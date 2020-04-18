شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى التصلب المتعدد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت العلماء أن اصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، وزادت حيرة الكثيرين والقلق على حالتهم الصحية وخصوصا مرضى التصلب المتعدد فهو من أخطر الامراض التى تؤثر على صحة الجسم والرئة.

و ذكر موقع medicalnewstoday أنه وفقا للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد لا يوجد دليل أن مرضى التصلب المتعدد أكثر عرضة للفيروس كورونا ولكن هناك بعض الفئات منهم قد يكونوا معرضين لذلك وهم:

1: من يعانون من مشاكل فى التنقل والحركة مما يعيق حركتهم ويضطر المريض من الجلوس دائما على كرسى متحرك أو على السرير مما يسبب إفرازات فى الجهاز التنفسى تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

2:قد تؤثر الأدوية التى يتناولها مرضى التصلب المتعدد على التنفس والرئة مما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس والالتهاب الرئوى.

3:لأن مرض التصلب المتعدد مرض مناعى فالأدوية الخاصة به تستهدف الجهاز المناعى وتسبب ضعف شديد به، وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

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لذلك يجب على مريض التصلب المتعدد اتباع بعض النصائح للوقاية من العدوى ومنها:

1:ينصح بعدم الذهاب للطبيب إلا فى الضرورة القصوى وذلك منعا لالتقاط الفيروس أثناء خروجك من لمنزل.

2:أطلب من طبيبك أن يصف العلاج لمدة 3 شهور حتى لا تضطر للذهاب له باستمرار.

3:الاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر وبمدة لا تقل عن 20 ثانية.

4:تناول الأطعمة الصحية التى تعزز جهازك المناعى وتحميك من العدوى.

5:عدم لمس الأسطح والاماكن التى قد ينتشر عليها الفيروس.