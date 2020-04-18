شكرا لقرائتكم خبر عن ملائكة الرحمة.. ممرضات بالهند يرضعن طفلا بعد إصابة أمه وعائلته بكورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرحمة.. هذا أقل ما يوصف به ما فعلته ممرضات من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي حين قمن بإرضاع طفل صغير عمره 3 أشهر بعد أن أصيبت والدته وجدته وعمه بفيروس كورونا، واهتممن بالرضيع بعد إصابة عائلته بفيروس كورونا.

ووفقاً لما ذكره موقع جريدة "الدايلي ميرور" البريطانية تم عزل الصبي البالغ من العمر 3 أشهر وأخته البالغة من العمر عاماً واحدًا عندما أثبتت نتيجة اختبار والدتهما، البالغة من العمر 27 عامًا، أنها إيجابية بسبب كورونا.

وعندما قاموا باستدعاء جدتهم وعمهم ليعتني بالصغار جاءت النتيجة إيجابية أيضاً.

ويهتم بالطفل حتى الآن 4 ممرضات من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، في نوبات من العمل على رعاية الطفل وأخته.

ويُظهر مقطع الفيديو ممرضات ترتدين ملابس وقائية ويرضعون الصغير بزجاجة لبن صناعي وهن يحتضناه بمحبة ويلعبان معه بالتصفيق بأيديهن والتحدث معه والتربيت على وجهه.

وكشفت الاختبارات أن الطفل وأخته خاليان من فيروس كورونا تماماً.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى: "كانت نتائج اختبار والدة الرضيع - إيجابية في 12 أبريل وتم إحضار طفليها إلى المستشفى وعزلهما في غرفة منفصلة في جناح العزل".

Advertisements

وأوضحت أنه نظرًا لعدم وجود قريب للأم متاح لرعاية الأطفال، قرر فريق التمريض بالمستشفى رعايتهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء اختبار فيروس كورونا الثاني لهما في الأيام القادمة، وإذا كان سلبياً ، فسيُسمح للأطفال بالمغادرة مع والدهم.

ويعتني الأب بالطفل الأكبر، الذى تم فصله عن أشقائه الرضع للحد من انتشار الفيروس.

وحتى اليوم، أعلنت الهند 437 حالة وفاة بسبب كورونا، كما يوجد بها أكثر من 12 ألف حالة مؤكدة بكورونا.