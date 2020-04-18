شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك فى شم النسيم..5 أطعمة وعصائر للوقاية من التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فسيخ ورنجة وبصل كتير"، وهى من الأكلات الشهيرة فى شم النسيم والذى اعتاد الكثيرون على تناولها كل عام ولكن قد يتعرض البعض للتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد لذلك يقدم الخليج 365 طرق طبيعية لطرد السموم من الجسم وينصح بتناولها بعد أكلات شم النسيم وحسب ما ذكره موقع canyonranchفهى

1:الكزبرة: واحدة من أشهر الطرق الطبيعية الغنية بالعناصر والخصائص المضادة للجراثيم والبكتيريا وتعمل على طرد السموم من الجسم، لذلك ينصح بتناولها دائما.

2:الكركم: من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم ويطرد السموم من الكبد، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى.

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3:الزنجبيل: يحتوى على نسبة عاليه من الفيتامينات والمواد المضاد للأكسدة التى تعمل على وقاية الجسم من السموم والبكتيريا ، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض.

4:الشوفان: له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم والوقاية من السموم والجراثيم ، فمن الممكن تناوله بعد اكلات شم النسيم للوقاية من السموم مع اضافة العسل الابيض.

5: عصير الليمون: واحد من اشهر الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والجراثيم من الجسم.