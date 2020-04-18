تعرف على أهم 5 أطعمة وعصائر للوقاية من التسمم

القاهرة - لايف ستايل
"فسيخ ورنجة وبصل كتير"، وهى من الأكلات الشهيرة فى شم النسيم والذى اعتاد الكثيرون على تناولها كل عام ولكن قد يتعرض البعض للتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد لذلك يقدم اليوم السابع طرق طبيعية لطرد السموم من الجسم وينصح بتناولها بعد أكلات شم النسيم وحسب ما ذكره موقع canyonranchفهى
1:الكزبرة: واحدة من أشهر الطرق الطبيعية الغنية بالعناصر والخصائص المضادة للجراثيم والبكتيريا وتعمل على طرد السموم من الجسم، لذلك ينصح بتناولها دائما.
2:الكركم: من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم ويطرد السموم من الكبد، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى.
3:الزنجبيل: يحتوى على نسبة عاليه من الفيتامينات والمواد المضاد للأكسدة التى تعمل على وقاية الجسم من السموم والبكتيريا ، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض.
4:الشوفان: له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم والوقاية من السموم والجراثيم ، فمن الممكن تناوله بعد اكلات شم النسيم للوقاية من السموم مع اضافة العسل الابيض.
5: عصير الليمون: واحد من اشهر الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم والجراثيم من الجسم.
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