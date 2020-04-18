تعرف على أفضل 10 مشروبات صحية

المشروب الساخن الذى تتناوله فى أى وقت من اليوم، هو طريقة رائعة لتهدئة حواسك وتنشيط نفسك، وبالإضافة إلى ذلك قد يعمل كعلاج سريع لمختلف الأمراض مثل الصداع، وآلام العضلات، ومشاكل الجلد، ولكن ذلك حسب ما تتناوله، وهنا نقدم لك قائمة بأفضل 10 مشروبات ساخنة يمكنك تناولها بالترتيب، وذلك وفقا لما ذكره موقع " theindianspot".

1- الشاي الأخضر

الأفضل للالانتفاخ، وتخفيف الألم، ويعالج الحساسية، حب الشباب، ومفيد لفقدان الوزن.

2- البابونج

مفيد للنوم، ويعالج مشاكل الجلد، مشاكل في الجهاز الهضمي، والقلق، والانتفاخ.

3- النعناع

يساعد فى علاج الغثيان، رائحة الفم الكريهة، مشاكل الجهاز الهضمي، الصداع، الدورة الشهرية.

4- الكركدية

مفيد لارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي.

5- الشاي الصيني الاسود

يساهم فى فقدان الوزن ويعزز الأيض

6- نوع من الشاي الهندي

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يكافح الالتهاب ، تعزيز جهاز المناعة ، علاج السعال والبرد.

7- شاى الماتشا اليابانى

حرق الدهون في البطن، وتعزيز نظام المناعة ، وإزالة السموم

8- الشاي الأسود

علاج السكر في الدم، والصداع والإسهال، ويساعد فى فقدان الوزن.

9- الشاي الأبيض

يساعد فى حالات الإجهاد، ومكافحة الشيخوخة، وفقدان الوزن وإزالة السموم.

10- الزنجبيل

علاج الانتفاخ، مشاكل الجهاز الهضمي، البرد، اضطراب المعدة، تشنجات الحيض، التهاب الحلق.

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