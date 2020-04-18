القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جبن كريمي : عبوة (طري)

- سكر : ربع كوب

- كريمة : ربع كوب (سائلة)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز : عبوة الطريقة: 1. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش. 2. أضيفي الكريمة السائلة والفانيلا واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات. 3. ضعي الخليط في الفريزر لمدة ساعتين. 4. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 5. حضري كيك الرد فليفت حسب التعليمات على العبوة. 6. جهزي 2 صينية مقاس 9 انش بدهنها بالزبدة ورشة طحين. Advertisements 7. وزعي خليط الكيك في الصواني بالمناصفة وأدخليهم للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد. 9. فتتي الكيك باليد أو الشوكة. 10. أخرجي خليط الجبن الكريمي من الفريزر واسكبيه على شكل كرات صغيرة بواسطة ملعقة الآيس كريم ثم اغمسي الكرات بفتات الكيك وضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة و أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم وقدميها باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات تشيز كيك رد فيلفت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.