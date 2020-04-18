تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الفراولة بالموز

المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطع دوائر / مفرز)

- الفراولة : 2 كوب (مجمدة)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة الطريقة:

1. ضعي الموز المثلج مع الفراولة المثلجة في محضرة الطعام واهرسي المزيج حتى يصبح ناعماً. 2. ضعي الخليط في طبق وأضيفي العسل وحركي حتى تتمازج المكونات. 3. وزعي الخليط في أطباق وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الفراولة بالمانجو

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