تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالزنجبيل

المقادير

- للتزيين :

كريمة الخفق : كوب (مخفوقة)

الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

بسكويت : 15 حبة (بالزنجبيل)

- بسكويت : 2 كوب (بالزنجبيل / مطحون)

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- جبن كريمي : علبتين (طري بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- البيض : 3 حبات

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. ادهني صينية تشيز كيك مفتوحة الأطراف بالقليل من الزبدة.

2. اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة ورصي الخليط في الصينية جيداً لعمل طبقة القاعدة.

3. اخففي الجبن والكريمة والسكر في الخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط ناعماً لمدة دقيقتين تقريباً.

4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق لمدة دقيقتين.

5. أضيفي الفانيلا واخفقي.

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6. أضيفي الكريمة وواصلي الخفق حتى تمتزج المكونات.

7. صبي الخليط فوق قاعدة التشيز كيك المحضرة مسبقاً.

8. ضعي صينية التشيز كيك في صينية فيها القليل من الماء وأدخليها للفرن على حرارة 325 درجة لمدة 70 -80 دقيقة ثم أطفئي الفرن واتركيه في الفرن لمدة 30 دقيقة إضافية.

9. أخرجي الصينية من الفرن وارفعي صينية التشيز كيك من الماء ونشفيها واتركيها لتبرد لمدة ساعة.

10. ضعي الصينية في الثلاجة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل.

11. للتزيين: امزجي الزنجبيل مع جوزة الطيب، وزيني بواسطة كيس الكريمة بالكريمة المخفوقة ورشي خليط الزنجبيل وجوزة الطيب، وقدميها باردة.

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