تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الباونتي

المقادير

- للكيك :

بياض البيض : 5 حبات

صفار البيض : 5 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

طحين : كوب

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- لطبقة جوز الهند :

جوز الهند : 2 كوب

حليب مركز محلى : كوب ونصف

بياض البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- لتشريب الكيك :

حليب جوز الهند : كوب

- للتغطية :

القشطة : علبة

رقائق الشوكولاته : 2 كوب

الطريقة:

1. لتحضير الكيك: اخفقي بياض البيض جيداً في وعاء، حتى يتشكل لديك مخفوق كريمي وهش، وضعيه جانباً. في وعاء آخر، أضيفي الفانيلا على صفار البيض، واخفقي جيداً وضعيه جانباً، اخلطي البيكنج باودر مع الطحين، ثم أضيفي نصف كمية الطحين، والكاكاو، وصفار البيض، على مرحلتين فوق مخفوق بياض البيض وحركي.

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2. بطني صينية الفرن بالزبدة ورشة طحين، وصبي نصف خليط الكيك بقاع الصينية، ووزعيه بالتساوي.

3. لتحضير طبقة جوز الهند: اخلطي جميع المكونات بطبق، ثم وزعي الخليط فوق طبقة الكيك بالصينية.

4. ضعي باقي كمية خليط الكيك فوق طبقة جوز الهند، وأدخلي الصينية للفرن مدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180.

5. لتشريب الكيك: بعد نضوج الكيك، أخرجيها من القالب واتركيها تبرد، ثم اصنعي ثقوباً على جميع الكيك باستخدام عود خشبي، وصبي حليب جوز الهند على كامل الكيك.

6. للتغطية: ذوبي القشطة مع رقائق الشوكولاتة بقدر على النار، ثم زيني بها وجه وأطراف الكيك.

7. قدمي الكيك بارداً.

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