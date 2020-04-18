تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تفاح مخبوز بالقرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- سكر : ربع كوب

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- القرفة : 4 أعواد

- التفاح : 4 حبات (أصفر أو أخضر / مقطع أنصاف)

- الآيس كريم : كوب (فانيلا / للتقديم) الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. بطني طبق الفرن بورق الزبدة. 3. ذوبي الزبدة في قدر ثم أضيفي السكر والقرفة المطحونة والقرفة العيدان وقلبي المزيج. 4. صفي حبات التفاح في الطبق المجهز. Advertisements 5. وزعي مزيج الزبدة والسكر والقرفة فوق التفاح في الطبق وأدخليه الفرن المحمى مسبقا لمدة 12 - 15 دقيقة. 6. أخرجي الطبق من الفرن ووزعي التفاح في أطباق إلى جانب آيس كريم الفانيلا وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التفاح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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