تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية على الطريقة التركية

المقادير

- حليب : ليتر (سائل)

- الأرز : 65 غم (مطحون ناعم)

- النشاء : 55 غم

- سكر : 220 غراماً

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- مستكة : 3 حبات

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة) الطريقة: اطحني المستكة مع السكر حتى تصبح ناعمة.

اخلطي النشا والأرز المطحون في وعاء.

أضيفي كوب من الحليب السائل واخلطي حتى تذوب المكونات ويصبح المزيج ناعماً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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