القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 3 أكواب ونصف

- النشاء : نصف كوب

- الزبدة : 2 كوب (طرية)

- سكر البودرة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الجوز : كوب (مفروم خشن) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اخلطي الطحين مع النشا في وعاء.

اخفقي الزبدة الطرية مع كوب من السكر البودرة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وهشاً.

أضيفي خليط الطحين واخلطي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الجوز واخلطي.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من الكوكيز وضعيها في الصينية المجهزة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الكوكيز.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق.

وزعي السكر البودرة المتبقي على الكوكيز وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.