تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السلمون المشوي

المقادير

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- فيليه السلمون : 750 غرام

- جذور الزنجبيل : 2.5 سنتيمتر (طازج، ومبشور)

- صلصة الصويا : 4 ملاعق كبيرة

- الفلفل الاحمر الحار : قرن (منزوع البذور ومفروم / اختياري)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة (خفيف)

- بصل الربيع : 3 حبات (البصل الأخضر، مفروم)

الطريقة:

1. تُطلى ورقة كبيرة من النايلون بالزيت، وتوضع قطعة السلمون في وسطها. ثم، يوزّع بشر الزنجبيل فوقها، وتُسكب صلصة الصويا، ويوضع الفلفل الأحمر الحار في حال استخدامه. وبعدها، يُصبّ العسل، ويوزّع بصل الربيع.

2. تُغلّف قطعة السلمون بالنايلون، وتُطهى على الشوّاية لمدّة تراوح بين 10 و15 دقيقة، حتى تصبح طريّةً.

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