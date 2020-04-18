تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع شرائح رفيعة)
- طحين : كوبان
- بقسماط : نصف كوب
- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة
- بودرة البصل : ملعقة صغيرة
- بابريكا : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البيض : 3 حبات
- الماء : 3 ملاعق كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- الزيت : غزير (للقلي)
- البصل : 2 عود (مفروم / للزينة)
- العسل : نصف كوب (للصوص)
- الصويا صوص : 4 ملاعق كبيرة (للصوص)
- الثوم : 4 فصوص (مفروم ناعم / للصوص)
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم ناعم / للصوص)
- الماء : ثلث كوب (للصوص)
الطريقة:
1. لتحضير الصوص: اخلطي العسل مع الصويا والثوم والزنجبيل و الماء في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان ثم خففي النار واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة على النار ثم اطفئي النار واتركيه جانبا.
2. اخلطي الطحين و البقسماط و الملح و البابريكا وبودرة البصل و الثوم في وعاء و اتركيها جانبا.
3. في وعاء آخر اخفقي البيض مع الماء و الزيت.
4. اغمسي قطع الدجاج بخليط البيض ثم بخليط الطحين و البقسماط.
5. اقلي قطع الدجاج بالزيت الغزير الحار على الجهتين لمدة 5 دقائق حتى يتحمر.
6. ضعي الدجاج في وعاء على قطعة من ورق المطبخ ثم انقليه لطبق التقديم وصبي الصوص فوقه ورشة من البصل الأخضر للتزيين وقدميه.
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