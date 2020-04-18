تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع شرائح رفيعة)

- طحين : كوبان

- بقسماط : نصف كوب

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

- البصل : 2 عود (مفروم / للزينة)

- العسل : نصف كوب (للصوص)

- الصويا صوص : 4 ملاعق كبيرة (للصوص)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم ناعم / للصوص)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مفروم ناعم / للصوص)

- الماء : ثلث كوب (للصوص)

الطريقة:

1. لتحضير الصوص: اخلطي العسل مع الصويا والثوم والزنجبيل و الماء في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان ثم خففي النار واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة على النار ثم اطفئي النار واتركيه جانبا.

2. اخلطي الطحين و البقسماط و الملح و البابريكا وبودرة البصل و الثوم في وعاء و اتركيها جانبا.

3. في وعاء آخر اخفقي البيض مع الماء و الزيت.

4. اغمسي قطع الدجاج بخليط البيض ثم بخليط الطحين و البقسماط.

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5. اقلي قطع الدجاج بالزيت الغزير الحار على الجهتين لمدة 5 دقائق حتى يتحمر.

6. ضعي الدجاج في وعاء على قطعة من ورق المطبخ ثم انقليه لطبق التقديم وصبي الصوص فوقه ورشة من البصل الأخضر للتزيين وقدميه.

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