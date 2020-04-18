تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالفرن مع الخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة أربعة قطع مغسولة ومنظفة)

- البصل : 2 حبة (مقطع مكعبات كبيرة)

- الثوم : فصّان (مقطع شرائح)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البطاطا : 1 حبة (كبيرة الحجم ومقطعة مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- الفطر : 10 حبات (طازج ومقطع شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع مربعات)

- صلصة طماطم : ملعقتان كبيرتان

- الماء : كوب الطريقة: 1. نخلط الصويا والخل والزيت والبهارات والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون في وعاء عميق، نضع الدجاج بالوعاء ويترك لمدة ساعة حتى تتشرب التتبيلة. 2. نضع البصل والثوم في طبق الفرن ثم الدجاج مع صلصة التتبيلة. 3. نخلط الخضار المقطعة مع صلصة البندورة ونوزعها في طبق الفرن فوق الدجاج ونضيف الماء. Advertisements 4. نغطي الطبق بورق القصدير ويدخل إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة أو حتى ينضج. 5. نزيل ورق القصدير ونحمر الوجه ويقدم ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بالبازيلا والدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون

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