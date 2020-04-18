القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع أصابع عريضة)

- ليمون : 2 حبة (مقطع دوائر)

- عصير الليمون : ربع كوب

- الزبدة : 8 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- النشاء : كوب

- البصل الأخضر : عود (مفروم ناعم) الطريقة: 1. سخني الزبدة في قدر كبير على النار. 2. اخلطي الملح والفلفل مع النشا والدجاج ثم ضعي المزيج في المقلاة فوق الزبدة. 3. قلبي الدجاج على الجهتين حتى يصبح ذهبيا ثم أزيليه وضعيه في طبق جانبا. 4. أضيفي الليمون الشرائح للمقلاة واتركيه لمدة 3 دقائق. Advertisements 5. أعيدي الدجاج للمقلاة وأضيفي عصير الليمون واتركيه على النار حتى يصبح الصوص سميكا. 6. ضعي الدجاج مع الصوص في طبق التقديم وزينيه بالبصل الأخضر المفروم قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسكالوب الدجاج المشوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالبصل وزيت الزيتون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.