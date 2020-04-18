تنزانيا تواجه "كورونا" بـ"الصلاة الوطنية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت تنزانيا يوم الجمعة 3 أيام من "الصلاة الوطنية"، دعا إليها الرئيس جون ماغوفولي، بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

الصلاة لمواجهة شيطان كورونا.. دعوة تضع رئيس تنزانيا في وجه العاصفة

وكان الرئيس دعا عبر صفحته على تويتر التنزانيين إلى الصلاة، طالبًا "تدخّلاً إلهيًا" يعفي البلاد من شرّ الوباء.

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وكتب ماغوفولي في تغريدته: "بسبب الوباء، أناشدكم باستغلال هذه الأيام الثلاثة، من الـ17 إلى الـ19 للصلاة من أجل الشفاء والحماية".

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ولم تغلق تنزانيا حدودها كما أنها لم تفرض أي شروط على تنقلات المواطنين، ولكنها منعت التجمعات المدنية وأغلقت المؤسسات التعليمية. مع استمرار إقامة الصلوات الجماعية.