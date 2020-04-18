تنزانيا تواجه "كورونا" بـ"الصلاة الوطنية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت تنزانيا يوم الجمعة 3 أيام من "الصلاة الوطنية"، دعا إليها الرئيس جون ماغوفولي، بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.
الصلاة لمواجهة شيطان كورونا.. دعوة تضع رئيس تنزانيا في وجه العاصفة
وكان الرئيس دعا عبر صفحته على تويتر التنزانيين إلى الصلاة، طالبًا "تدخّلاً إلهيًا" يعفي البلاد من شرّ الوباء.
وكتب ماغوفولي في تغريدته: "بسبب الوباء، أناشدكم باستغلال هذه الأيام الثلاثة، من الـ17 إلى الـ19 للصلاة من أجل الشفاء والحماية".
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ولم تغلق تنزانيا حدودها كما أنها لم تفرض أي شروط على تنقلات المواطنين، ولكنها منعت التجمعات المدنية وأغلقت المؤسسات التعليمية. مع استمرار إقامة الصلوات الجماعية.
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