القضاء الأميركي يحظر "محلولًا معدنيًّا عجائبيًّا" لفيروس "كوفيد-19"

علّق القضاء الأميركي بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس "كورونا" وتروّج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين" ويحتوي بشكل أساسي على ماء الجافيل.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظرا موقتا على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي" ويشفي حسب ما ورد على موقع المروجين له "95% من الأمراض" العالمية ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا فضلا عن "كوفيد-19".

وكشفت وزارة العدل الأميركية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

كانت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والتجفاف، ويدعي مروجو المنتج أنه "مقدس" وهم يرفضون الإذعان للقرارات، وقال المسؤول في الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير ستيفن هان في بيان "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني أكسيد الكلور ونحن لن نسمح بذلك".

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