تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل

المقادير

- أرز بسمتي : كوبان (مغسول و منقوع بماء بارد لمدة 15 دقيقة)

- الماء : 6 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- السمنة : ربع كوب

الطريقة:

1. سخني الفرن لحرارة 350 درجة.

2. ضعي الماء في قدر كبير على النار حتى يغلي.

3. أضيفي الأرز والملح و اتركي القدر على النار دون غطاء إلى أن يغلي لمدة 8 دقائق حتى يسلق الأرز.

4. في مقلاة على النار سخني السمنة وقلبي البصل فيها حتى يتحمر.

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5. ادهني طبق الفرن بالقليل من السمن وضعي نصف كمية الأرز بعد أن تصفيه في الطبق.

6. وزعي البصل المقلي مع السمنة فوق الأرز ثم ضعي باقي كمية الأرز المسلوق وغطي الطبق بورق الأولمنيوم و أدخليه للفرن لمدة 15 دقيقة.

7. أزيلي الأولمنيوم وحركي الأرز بخفة بواسطة الشوكة حتى يتمزج مع البصل و قدميه ساخنا.

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