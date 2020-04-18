تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم والفلفل

المقادير

- فليفلة خضراء : كوب (مقطعة شرائح رقيقة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة شرائح رقيقة)

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مقطعة شرائح رقيقة)

- الماء : كوب وثلث

- لحم مفروم : 500 غراماً

- ورق غار : 1 ورقة

- الخبز : شريحة (خبز قمح كامل)

- لحم مفروم : نصف كيلو (مفروم ناعم ومشفى الدهون)

- البصل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومطحون)

- بياض البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقتان صغيرتان

- طحين : ملعقتان كبيرتان (لجميع الاستخدامات)

- الماء : ربع كوب

- ريحان : تلت كوب (مفروم طازج، أو ملعقة صغيرة ونصف ريحان مجفف)

- الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. تمزج أول 6 مكونات في قدر كبيرة وتوضع لتغلي على النار. تغطى، وتخفض الحرارة، ويترك على نار خفيفة مدة 20 دقيقة.

2. بينما ينضج الفلفل، يوضع الخبز في محضرة الطعام حتى يشكل كسرات خشنة تملأ نصف كوب. تمزج فتات الخبز، واللحم و6 مكونات التالية في وعاء، ويشكل من الخليط كرات.

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3. نسخن زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة وكبيرة على حرارة متوسطة تميل إلى المرتفعة. وتتم إضافة اللحم ليقلب لمدة 10 دقائق، ليصبح لون جميع الأطراف بنياً.

4. يمزج الطحين وربع كوب ماء في وعاء صغير ويخفق وتتم إضافته إلى خليط الفلفل في قدر وإضافة اللحم. يطهى مدة 3 دقائق مع التحريك المستمر ويضاف الريحان والخل وتتم إزالة ورق الغار.

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