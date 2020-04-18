تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة خضار مع المكرونة

القاهرة - لايف ستايل المقادير - المعكرونة : كوب (مكرونة سمراء مسلوقة ومصفاة / النوع المفضل لديك)

- المايونيز : ثلث كوب (لايت)

- لبن زبادي : ثلث كوب (خالي الدسم)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البندورة الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مفرومة)

- الجزر : 3 حبات (مبشور)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- ريحان : ثلث كوب (أخضر وطازج / مفروم) الطريقة: 1. اخلطي المايونيز مع اللبن والزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل في وعاء حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعما و اتركيه لمدة 15 دقيقة جانبا. 2. أضيفي المكرونة المصفاة لخليط المايونيز ثم البندورة والفلفل الأصفر والجزر والبصل الأخضر و الزيتون و قلبي جيداً حتى تتمازج المكونات. Advertisements 3. وزعي الريحان المفروم على وجه الطبق وقدميه. 4. يمكنك حفظ هذه السلطة في الثلاجة لمدة يوم واحد مع الحرص على أن تكون مغطاة. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالأعشاب والليمون

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