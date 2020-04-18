القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية السبت 2020/4/18 09:17 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/4/18 09:17 م بتوقيت أبوظبي

قررت السلطات الأردنية، السبت، إنهاء الحظر الشامل الذي فرضته البلاد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقال أمجد عودة العضايلة وزير الإعلام الأردني، في مؤتمر صحفي، انتهاء حالة الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا ابتداء من منتصف الليلو. Advertisements وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية أنه بإمكان الشعب الأردني الخروج في تمام العاشرة من صباح غد الأحد. وأشار إلى أن بلاده سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديه إلى 413. وكان الأردن أعلن في 20 مارس/آذار الماضي، حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص.

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