شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تطلق خاصية الترابط العائلي: تمكن الآباء من مراقبة محتوى أبنائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة، إطلاق خاصية وضع الترابط العائلي في الشرق الأوسط، والتي تسمح للآباء والأبناء بتخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم.

ويبدأ العديد من المستخدمين رحلتهم للتعبير الإبداعي على «تيك توك» في سن 13 عامًا، ويوفر لهم التطبيق مجموعة واسعة من الميزات، ما يجعل من الصعب على الأهالي متابعة استخدامهم للتطبيق والتحكم في سلوكهم عبر الإنترنت.

وتعزز خاصية وضع الترابط العائلي من إعدادات الأمان في العصر الرقمي؛ حيث تعد جزءا من تمكين الآباء وتزويدهم بقدرة أفضل على توجيه تجربة أبنائهم على التطبيق وإتاحة الفرصة لهم بالتحكم والرقابة الكاملة على حسابات أبنائهم، وتثقيفهم حول المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت.

وستسمح خاصية وضع الترابط العائلي، التي سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، للآباء بربط حسابهم على «تيك توك» بحساب أبنائهم ووضع ضوابط، من بينها إدارة وقت الشاشة لمساعدة العائلة على وضع حدود صارمة للمدة التي يقضيها أبنائهم على التطبيق كل يوم، فضلا عن تنقية المحتوى «الوضع الآمن» لإخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع المستخدمين، وكذلك التحكم في الرسائل المباشرة. وبدءًا من 30 أبريل، سيتخذ تطبيق «تيك توك» إجراءات إضافية لحماية مستخدميها من الفئة العمرية للمراهقين والأطفال على التطبيق، وذلك بتعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن 16 عامًا تلقائيًا.