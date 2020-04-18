شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من نفاذ أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفيات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مستشفيات هيئة الصحة العامة البريطانية، من نفاذ أدوات الوقاية الشخصية، ومن العباءات الواقية، المخصصة لأطقم الرعاية الطبية الذين يتولون علاج مرضى فيروس كورونا التاجي خلال ساعات "حتى يونيو".



نقص معدات الوقاية فى بريطانيا يعرض العاملين الصحيين للخطر

وقالت صحيفة" The Sun": سيضطر موظفو هيئة الصحة العامة البريطانية، لعلاج مرضى فيروس كورونا، بدون أثواب كاملة من بدلات الحماية الشخصية، حيث من المقرر أن تنفد المستشفيات في غضون ساعات، ولن تكون متوافرة مرة أخرى حتى يونيو.



المعدات المطلوبة للحماية الكاملة من فيروس كورونا

ومن المقرر أن تطلب هيئة الصحة العامة في إنجلترا ،من موظفي الخطوط الأمامية ارتداء مئزر بلاستيكي رقيق" مريلة "، عندما تنفد العباءات، مما قد يؤدي إلى إصابة المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، كما لن تتمكن الممرضات بعد الآن من ارتداء بدل كاملة الطول.



نقص البدلات الواقية

وتوفي ما لا يقل عن 56 شخص من العاملين في الخدمات الصحية الوطنية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية فى بريطانيا حتى الآن، بسبب فيروس كورونا، وألقى كثير من العائلات باللوم على نقص معدات الحماية الشخصية.

وقالت الصحيفة:" سيتعين على المستشفيات التي لا تزال ترتدي أثوابًا كاملة إقراضها للآخرين، بينما سيتعين على أي شخص بدونها التعامل مع بدائل أخرى مثل "المريلة".

وقالت الصحيفة: يتوقع الخبراء أنه لن يتم تسليم العباءات الطويلة من أدوات الوقاية الشخصية حتى 27 أبريل، ولن يتم الوصول إلى مستوى منتظم حتى بعد منتصف يونيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس هيئة الصحة العامة البريطانية، في جنوب إنجلترا، كيف طلب المساعدة من شركة أزياء بريطانية لتصنيع بدل واقية، خشية أن يستهلك موظفوه من البدل الواقية بالمستشفيات قريبًا.

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وعلى صعيد آخر أشاد العلماء اليوم بتقدم الأبحاث والدراسات عن فيروس كورونا"Covid-19 "، مع بدء التجارب البشرية الأولى على لقاح الأسبوع المقبل.

وسيتم إعطاء المتطوعين في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المحتمل، في غضون أيام، وقد تتوفر مليون جرعة بحلول سبتمبر.

وقالت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات التي تقود الفريق، إن اللقاح يمكن أن يكون متاحًا للاستخدام من قبل عامة الناس بحلول الخريف.

أضافت: أنا شخصياً لديّ درجة عالية من الثقة، وأعتقد أن لدينا فرصة قوية للعمل

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، أن بحث بريطانيا عن لقاح لفيروس كورونا "كوفيد"، سيكلف ملايين الجنيهات.