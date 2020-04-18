شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للملاريا بشعار "صفر من الملاريا يبدأ معى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للملاريا يوم 25 إبريل من كل عام، وفي هذه الفترة التي تسبق يوم الملاريا العالمي لهذا العام، تمر البلدان في جميع أنحاء العالم في خضم الاستجابة لوباء فيروس كورونا "COVID-19 "، في حين أن حالات فيروس كورونا في البلدان المتأثرة بالملاريا لا تمثل حاليًا سوى نسبة صغيرة من الإجمالي العالمي.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية، على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا، واكتشافها، وعلاجها، وذلك باستخدام أفضل الممارسات لحماية العاملين الصحيين، والمجتمعات المحلية، من عدوى فيروس كورونا" COVID-19".

وفي اليوم العالمي للملاريا 2020، تسعى منظمة الصحة العالمية، إلى شراكة الإدارة القائمة على النتائج لإنهاء الملاريا تحت شعار "صفر من الملاريا يبدأ معي"، وهي حملة على مستوى القاعدة الشعبية تهدف إلى إبقاء الملاريا على رأس جدول الأعمال السياسي، وتعبئة موارد إضافية، وتمكين المجتمعات المحلية من السيطرة على الملاريا والوقاية منها.

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وقالت المنظمة: نحن نعلم أنه من خلال القيادة القطرية والعمل الجماعي، يمكننا تقليل المعاناة والوفاة من الملاريا بشكل جذري، بين عامي 2000 و 2014، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بالملاريا بنسبة 40 %، في جميع أنحاء العالم، من 743000 إلى 446000 . ألف

ولكن في السنوات الأخيرة، توقف التقدم إلى طريق مسدود، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حول الملاريا لعام 2019، لم تكن هناك مكاسب عالمية في الحد من الإصابات الجديدة خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وتوفي ما يقرب من عدد الأشخاص بسبب الملاريا في 2018 كما في العام السابق.

وذكرت المنظمة: هناك حاجة إلى إجراء عاجل للعودة إلى المسار الصحيح، وتكمن ملكية التحدي في أيدي البلدان الأكثر تضررا من الملاريا، تشرك حملة "صفر الملاريا" جميع أفراد المجتمع:" القادة السياسيون، الذين يسيطرون على قرارات وميزانيات السياسة الحكومية، شركات القطاع الخاص، التي ستستفيد من القوى العاملة الخالية من الملاريا" ، والمجتمعات المتضررة من الملاريا، التي تعتبر المشاركة والملكية لتدخلات مكافحة الملاريا حاسمة للنجاح، انضم إلينا في جهودنا المشتركة للتخلص من الملاريا.