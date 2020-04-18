أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 من الشهر الجاري، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة قرارا بتمديد إجراءات الحجر الصحي، وبقية التدابير الاستثنائية والاحترازية 10 أيام أخرى، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبموجب القرار يظل الحجر الصحي العام المفروض على محافظة البليدة التي باتت بجانب العاصمة بؤرة للوباء بعد تسجيلها 628 إصابة، والحجر الجزئي على 9 محافظات من الساعة 14.00 مساء بتوقيت جرينيتش حتى 6.00 صباحا.

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إضافة إلى فرض الحجر الجزئي على جميع محافظات البلاد الـ58 من الساعة 18.00 بتوقيت جرينيتش إلى 06.00 بالتوقيت نفسه.

بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بغلق بالحدود البرية، ووقف جميع الرحلات الجوية والبحرية، وإغلاق المدارس والجامعات ودور الحضانة، والمساجد والمقاهي وقاعات الحفلات، ومنع التجمعات والمظاهرات، وفرض عطلة إجبارية مدفوعة الأجر على 50% من موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

وسجلت الجزائر، الجمعة، 150 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 2418، في 47 محافظة، ووفاة 364 آخرين.