وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.



وقال بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، إن السيسي اطلع، السبت، على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين.

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جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين شملت "الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسياحة والآثار والطيران المدني".

وأوضح "راضي" أن الاجتماع تناول استعراض جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين من غير المقيمين بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج.

كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات، والانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي.‎