صحة ورشاقة

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - جورج إيليا

السبت 2020/4/18 06:34 م بتوقيت أبوظبي

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، بما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة. 

وقال بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، إن السيسي اطلع، السبت، على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المصريين شملت "الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسياحة والآثار والطيران المدني".

وأوضح "راضي" أن الاجتماع تناول استعراض جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين من غير المقيمين بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج.

كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا مع العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس المستجد، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات، والانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا