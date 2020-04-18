السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية - مها التلب السبت 2020/4/18 08:12 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/4/18 08:12 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الصحة السودانية إن 27 حالة إصابة بالفيروس من داخل العاصمة الخرطوم و3 من ولاية النيل الأبيض. وأكدت الوزارة أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ تسجيل الإصابات وصل إلى ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات.

وأوضحت أن هناك 400 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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