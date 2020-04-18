قررت أوزبكستان، السبت، تمديد القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 10 مايو المقبل.

وكانت حكومة طشقند قد أغلقت جميع المحافظات وبعض المدن الرئيسية وبعض الشركات، وأمرت المواطنين بمغادرة منازلهم فقط للعمل أو التسوق الأساسي.

وجه صهر رئيس أوزبكستان أوتابيك محمد اليفيتش عمروف الشكر للإمارات على دعمها بلاده، قائلا إنها "في الصف الأول" في معركة القضاء على الجائحة العالمية.





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واحتفى نشطاء على موقع تويتر، بينهم صهر الرئيس الأوزبكي، بوصول طائرة رئاسية إماراتية تحمل 8 أطنان من المساعدات الطبية للعاصمة طشقند؛ لدعم جهود السلطات في مواجهة تفشي الفيروس.

وتداول النشطاء تعليق صهر رئيس أوزبكستان على موقع تليجرام قال فيه: "يسعدنا أن عرفنا أننا لسنا وحدنا، نقدر شجاعة الإمارات التي هي في الصف الأول لمحاربة فيروس كورونا ولتحفظ الصلوات أحباءهم ومواطنيهم".





وتابع: "أعرب عن خالص امتناني لحكومة دولة الإمارات لمساعدتها شعب أوزبكستان في نضاله ضد الوباء العالمي (فيروس كورونا المستجد).. وصلت اليوم أكثر من 8 أطنان من المساعدات الإنسانية من بينها معدات وقائية مثل الأقنعة والقفازات والبذات الوقائية، هذه الموارد ستساعد على احتواء انتشار فيروس كورونا داخل بلادنا".