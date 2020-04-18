طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.



وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها".

وأضاف أنه في العام الماضي أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.



وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.

