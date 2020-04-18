شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..اختبار الكيتونات في الدم والبول وأهميته لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيتونات هي مواد كيميائية يصنعها الكبد عندما لا يكون لديك ما يكفي من هرمون الأنسولين في جسمك لتحويل السكر أو "الجلوكوز" إلى طاقة، لذا يستخدم جسمك الدهون كبديل للأنسولين، يقوم الكبد بتحويل هذه الدهون إلى كيتونات ويرسلها إلى مجرى الدم، في هذا التقرير نتعرف على تحليل الكيتونات وأهميته.

وفقاً لموقع webmd عندما تكون مصابًا بمرض السكري، يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وتبني الكثير من الكيتونات في الدم، وإذا كان المستوى مرتفعًا جدًا، فقد يصبح مهددًا للحياة.

من يحتاج إلى اختبار الكيتونات؟

قد تحتاج إلى هذا التحليل إذا كان لديك مرض السكري من النوع الأول، وفي هذا النوع، يهاجم جهازك المناعي ويدمر خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين وبدونه يرتفع مستوى السكر في الدم.

يمكن أيضًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الحصول على نسبة عالية من الكيتونات، ولكنها ليست شائعة كما هي مع النوع الأول.

يمكن أن تظهر لك الاختبارات عندما يرتفع مستوى الكيتونات حتى تتمكن من معالجتها قبل أن تصاب بالمرض.

متى يجب تحليل الكيتونات؟

سيخبرك طبيبك على الأرجح باختبار الكيتونات عندما:

-نسبة السكر في الدم أعلى من 250 ملليجرام / ديسيلتر لمدة يومين على التوالي.

-مريض بالسكر.

-حامل.

يجب عليك أيضًا إجراء الاختبار إذا ظهر عليك أعراض مرض الحماض الكيتوني السكرى، وهو أحد مضاعفات مرض السكر ومن أعراضه:

-العطش

-فم جاف

-كثرة التبول

-إعياء

-الجلد الجاف أو الأحمر

-الغثيان والقيء وآلام المعدة

-صعوبة في التنفس

-الارتباك

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-رائحة فواكه في النفس.إذا كان مستوى السكر في دمك مرتفعًا أو كنت مريضًا، تحقق من مستويات الكيتون كل 4 إلى 6 ساعات خلال فترة الحمل ، اختبريها كل صباح قبل تناول وجبة الإفطار.

يستخدم اختبار الكيتون عينة إما من البول أو الدم.

نتائج اختبار الكيتونات في الدم والبول

نتيجة تحليل الكيتونات في البول تظهر الآتى:

-لا توجد كيتونات.

-كميات ضئيلة من الكيتونات.

-مستويات معتدلة من الكيتونات.

-كميات كبيرة من الكيتونات.

أما نتيجة تحليل الكيتونات في الدم :

-أقل من 0.6 = عادي أو طبيعي.

0.6 1.0 = ارتفاع طفيف.

1.0 - 3.0 = مرتفع إلى حد ما.

أعلى من 3.0 = مرتفع جدًا.

يمكنك تتبع مستوياتك بمرور الوقت.

قد تعني المستويات المرتفعة قليلاً أن الكيتونات قد بدأت تتراكم في جسمك، ربما فاتتك جرعة الأنسولين. خذها بأسرع ما يمكن وتحقق مرة أخرى خلال بضع ساعات.

متوسط ​​إلى مرتفع يعني أنه قد يكون لديك مرض الحماض الكيتوني السكري اتصل بطبيبك أو اذهب إلى غرفة الطوارئ على الفور إذا كانت مرتفعة جدًا.

جرب أيضًا هذه الخطوات لخفض مستويات الكيتون:

-اشرب المزيد من الماء لطردها من جسمك.

-اختبر سكر الدم كل 3 إلى 4 ساعات.

-لا تمارس الرياضة إذا كان لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع الكيتونات.