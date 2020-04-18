صحة ورشاقة

الكلاب فى مواجهة كورونا.. مشروع لتشخيص الفيروس يمكنه فحص 750 شخصا بالساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل جمعية الكلاب الطبية الكشفية ومدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورهام ببريطانيا، على مشروع تدريبى جديد على الكلاب لمحاولة المساعدة فى تشخيص المصابين بفيروس كورونا، من خلال تلقى عينات من النسيج الذي يرتديه مرضى فيروس كورونا، لمعرفة ما إذا كان للفيروس رائحة فريدة يمكنهم اكتشافها والتي يمكن أن تسمح لهم بفحص الأشخاص بسهولة.

ما هذا
ما هذا

وسيتم تدريب هذه الكلاب على شم الفيروس التاجي ، وإذا نجح المشروع الرائد عالميًا ، فيمكنهم فحص 750 شخصًا في الساعة.

 

ووفقا لتقرير موقع " Mirror" البريطانى،  يتم تدريب كلاب الكشف الطبية بالفعل على الكشف عن أمراض مثل السرطان ومرض باركنسون والملاريا.

 

تدريب الكلاب للكشف عن كورون
تدريب الكلاب للكشف عن كورونا

 

وقال البروفيسور جيمس لوجان ، رئيس قسم السيطرة على الأمراض في LSHTM: "إنه مثير لأن المشروع يمكن أن يتحرك بسرعة حيث يوجد 6 كلاب جاهزة للتدريب".

 

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ، ستتلقى الكلاب عينات من النسيج الذي يرتديه مرضى الفيروس التاجي لمعرفة ما إذا كان Covid-19 له رائحة فريدة يمكنهم اكتشافها.

 

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بعد حوالي 8 أسابيع ، يمكن أن تكون هذه  الكلاب منها كلاب الإنقاذ ، مستعدة للتعرف على رائحة الفيروس التاجي على البشر  وتستغرق نصف ثانية فقط للقيام بذلك.

 

تدريب الكلاب
تدريب الكلاب
وقالت الدكتورة كلير جيست ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة Medical Detection Dogs الخيرية: "لقد تم بالفعل تحقيق العديد من الإنجازات الرائعة في عمل الكلاب للكشف عن الأمراض البشرية ، وأعتقد أنه يمكن تدريبهم على شم Covid-19.

 

وإذا نجح المشروع، يمكن للكلاب فحص ما يصل إلى 750 شخصًا بسرعة كبيرة، من خلال تحديد أولئك الذين يحتاجون إلى الاختبار والعزل الذاتي ، كمل يمكنهم إيقاف الانتشار.

 

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وأضافت: "نحن نعلم أن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى تغير رائحة الجسم ، وإذا كانت هناك رائحة مميزة ، فنحن واثقون من أن الكلاب ستكتشفها، ولقد قمنا بالكثير من العمل مع الكلاب التي تكشف الملاريا ووجدنا مستوى عالٍ من الدقة - فوق معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص."

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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