شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أول حالة بالعالم لمريضة تتبول الكحول بسبب متلازمه نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة science alert العلمية عن اكتشاف الاطباء أول حالة موثقة لشخص حي يعاني من حالة طبية غير عادية وهى امرأة في بيتسبرج تتبول الكحول بشكل طبيعى من المثانة.

ووفقا للتقرير اقترح الباحثون تسميتها إما "متلازمة تخمير المثانة" أو "متلازمة مصنع البيرة التلقائي للبول" ، تشبه حالة أخرى نادرة بشكل لا يصدق ، متلازمة مصنع الجعة التلقائي ، حيث يمكن أن يكون تناول الكربوهيدرات كافيًا ليحول جسم الإنسان لمصنع الكحول عن طريق التخمر، حتى بدون استهلاك أي كحول بالوسائل العادية.

واكتشف الاطباء هذه الحاله النادرة عندما زارت مريض ةالمستشفى تعاني من تلف في الكبد ومرض السكري وذلك لوضعها على قائمة انتظار زراعة الكبد ، حيث اشتبه الأطباء من قبل في أن مشاكلها ناجمة عن إدمان الكحول ، بسبب اختبارات البول المتكررة للكحول التي تظهر إيجابية باستمرار.

وأوضح أطباءها في تقرير حالة نشر في فبراير من هذا العام "في البداية ، كانت لقاءاتنا متشابهة ، مما دفع أطباءنا إلى الاعتقاد بأنها كانت تخفي اضطرابًا في تعاطي الكحول".

"ومع ذلك ، لاحظ الاطباء أن نتائج اختبار البلازما للإيثانول ونتائج اختبار البول لإيثيل جلوكورونيد وكبريتات الإيثيل ، وهما مستقلبات الإيثانول ، كانت سلبية ، في حين كانت نتائج اختبار

علاوة على ذلك ، بالإضافة إلى إنكار استمرار تناول الكحول ، لم تظهر على المريض علامات التسمم خلال زيارات للعيادة ، على الرغم من أن بولها أظهر مستويات عالية من محتوى الإيثانول.

وكان هناك لغز آخر هو وجود كميات كبيرة من الجلوكوز في بولها وهي حالة تسمى فرط سكر الدم مع مستويات وفيرة من الخميرة الناشئة في عينات البول.

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وكتب الباحثون "قادتنا هذه النتائج إلى اختبار ما إذا كانت الخميرة المستعمرة في المثانة يمكن أن تخمر السكر لإنتاج الإيثانول".

وبإجراء اختبارات على بولها ، أكد الفريق مستويات عالية بشكل ملحوظ من إنتاج الإيثانول ، مما يشير إلى أن نتائجها الغريبة كانت بسبب تخمير الخميرة في المثانة.

وتم تحديد الخميرة المعنية على أنها خميرة Candida glabrata ، وهي خميرة طبيعية موجودة في الجسم وترتبط بخميرة البيرة.

ولسوء الحظ ، فشلت الجهود المبذولة من الأطباء للقضاء على الخميرة باستخدام العلاجات المضادة للفطريات ، ربما بسبب مرض السكري.

وأثناء البحث في حالة المرأة ، أصبح الأطباء على دراية بالتقارير الأخرى التي تنطوي على إنتاج مماثل للإيثانول في البول ، ولكن فقط في حالة واحدة بعد الوفاة ، وفي التجارب التي تجري في المختبر.

ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون مرضى آخرون قد تعرضوا لهذه الحالة الطبية النادرة من قبل ، ولكن لم يتم التعرف على الأعراض ، بسبب الطبيعة غير العادية وغير المعروفة إلى حد كبير لعلم الأمراض.

وقال الأطباء "إن التجربة التي نصفها هنا لفريقين لزرع الكبد في مؤسسات مختلفة تُظهر مدى سهولة التغاضي عن الإشارات التي تشير إلى وجود متلازمة التخمر التلقائية في البول".