طريقة خسارة الوزن في ايام قليلة برجيم الحساء البارد 

من اجل خسارة الوزن يجب الالتزام بقواعد الحياة الصحية ومنها الامتناع عن اتباع العادات السيئة مثل عدم تناول وجبات منتظمة واستهلاك الاطعمة الدهنية والمشروبات الغنية بالسكر والتدخين وعدم شرب كمية كافية من الماء وعدم النوم بشكل جيد. وفي المقابل من الضروري اختيار الاطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. فهذا يساعد على خسارة الوزن والحفاظ على الرشاقة لأطول وقت ممكن. ولهذا ينصح مثلاً باتباع رجيم الحساء البارد.

فوائد رجيم الحساء البارد

يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن لأن الحساء البارد يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية. كما انه يساهم في تخليصه من السموم وفي الحد من الشعور بالجوع وخصوصاً اذا كان يحتوي على البقوليات والخضار ذات الجذور والاغصان. ولهذا ينصح بتناول انواع هذا الحساء من مرتين الى مرة واحدة خلال الوجبات الرئيسية يومياً.

حساء الارضي شوكة

المقادير

حبة بصل

حبة ثوم

القليل من زيت الزيتون

6 رؤوس من الارضي شوكة

الخطوات



1 يوضع الزيت على النار ويضاف البصل والثوم المفرومين ويتم التحرك حتى تذبل المكونات.

2 تغسل رؤوس الارضي شوكة وتقطع وتضاف الى الثوم والبصل.

3 يغمر الخليط بكمي كافية من الماء ويترك على النار لمدة 15 دقيقة او حتى تنضج المكونات جيداً.

4 بعد ذلك يسكب المزيج في الخلاط ويتم طحنه مع القليل من الزنجبيل.

5 يترك الحساء في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل تناوله.

فوائده



- يحتوي الارضي شوكة على نسبة مرتفعة من الالياف ولهذا يساهم على تعزيز عملية المرور المعوي.

- يعتبر غنياً بالبوتاسيوم المدر للبول والمعزز لعمل الكبد والمجاري الصفروية والضروري لتخليص الجسم من السموم.

حساء البروكولي البارد

المقادير

باقة متوسطة الحجم من البروكولي

قبضة من الزعتر الاخضر

كوبان من مرق الخضار

عصير حبة ليمون

20 سنتل من كريما خفيفة

حساء البروكولي البارد

المقادير



باقة متوسطة الحجم من البروكولي

قبضة من الزعتر الاخضر

كوبان من مرق الخضار

عصير حبة ليمون

20 سنتل من كريما خفيفة





الخطوات



- يغسل البروكولي ويطهى على البخار مع الزعتر حتى يصبح طرياً.

- يضاف اليه مرق الخضار وعصير الليمون والكريما.

- يوضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد تماماً.



فوائده



- يحتوي البروكولي على نسبة مرتفعة من الكبريت والكروم ولهذا يساعد الجسم على التخلص من السموم من خلال تنظيف الكبد.

- يساعد على تذويب الدهون من خلال الحد من تحول السكر الى دهون عن طريق الخلايا الدهنية.

- وهو غني بالالياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

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حساء الخيار

المقادير



تفاحة خضراء

حبتا كيوي

نصف حبة بصل بيضاء صغيرة

حبة خيار

الخطوات



1 يغسل التفاح والكيوي وتقشر الحبات وتقطع.

2 يقشر البصل ويقطع.

3 يقشر الخيار ويقطع ايضاً.

4 تخلط المكونات في وعاء مع 40 سنتل من الماء والقليل من الملح والفلفل الحلو.

5 يقدم الحساء فوراً.

فوائده

- يعمل الخيار على ادرار البول.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم وعلى نسبة منخفضة من الصوديوم. ولهذا يحد من احتباس الماء في الجسم.

- يعتبر غنياً جداً بالالياف ما يعني انه يحفز عمل الامعاء. كما ان تناوله يخفف الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- من الافضل تناوله مع القشر لأن هذا يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

حساء الافوكادو

المقادير



حبة افوكادو

20 سنتل من ماء جوز الهند

عصير حبة ليمون

الخطوات



1 تقشر حبة الافوكادو وينزع البذر.

2 يمزج اللب مع ماء جوز الهند وعصير الليمون.

3 تضاف الى الخليط مكعبات ثلج.

فوائده



- لا يحتوي الافوكادو على عدد كبير من السعرات الحرارية.

- يحتوي على بروتين مضاد للأكسدة يساهم في تخليص الجسم من السموم.

طريقة تطبيق رجيم الحساء البارد



- يمكن تطبيق هذا الرجيم لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة فقط. وفي حال الضرورة القصوى من الممكن ان يمتد على ايام عدة على الا تتجاوز مدته الاسبوع الواحد.

- في هذه المدة يمكن تناول الكثيرمن السوائل.

- يسمح بتناول نوع واحد من الطعام مثل الموز او العنب.



- بعد ذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- خلال هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة يجب الامتناع عن تناول كمية كبيرة من الملح والاطباق الجاهزة والدهون الحيوانية والسكر المصنع. والافضل التركيز على الخضار الخضراء والفواكه والاسماك والحبوب الكاملة.

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