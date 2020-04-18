أوكرانيا تسجل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أوكرانيا اليوم 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 5106 حالات. وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم أنها سجّلت 133 حالة وفاة مقابل 125 حالة سجلت أمس، فيما تماثلت 275 حالة للشفاء. قد يهمك أيضا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في هولندا إلى 1339 حالة وفاة 569 شخص في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد

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