تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا

سجّلت روسيا اليوم 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 36793 مصابًا.

وذكرت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم، أن أكبر عدد من الإصابات كان تسجيله في العاصمة موسكو حيث بلغ 2649 من إجمالي حصيلة الإصابات اليومية، مضيفة أنها سجّلت 40 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوَفَيات َإلى 313 حالة وفاة.

وأكدت اللجنة تماثل 3057 شخصًا للشفاء منذ بدء تفشي فيروس كورونا، فيما غادر 467 شخصًا المستشفيات.

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