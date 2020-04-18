صحة ورشاقة

الصحة الكويتية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 93 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد ( كوفيد - 19 ).

وبذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين في دولة الكويت إلى 1751 حالةً، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم ليرتفع عدد المتوفين فيها إلى ستة أشخاص.

فيما بلغ عدد المتعافين إلى 280 حالةً بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

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