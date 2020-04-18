بلجيكا تسجل 290 وفاة و 1045 إصابة في تراجع لحصيلة كورونا اليومية

بروكسل – لايف ستايل
سجلت بلجيكا 290 حالة وفاة بالإضافة إلى 1045 إصابة جديدة في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، تظهر تراجعاً في معدلات العدوى.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن معدل الوفاة تراجع إلى 290 حالة خلال ال24 ساعة الماضية مقابل 313 حالة في اليوم السابق لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 5453 متوفى.
وبشأن الإصابات، أضافت الوزارة أن الفحوص الطبية أكدت إصابة 1045 حالة جديدة بالفيروس مقابل 1329 حالةً في اليوم السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183 حالةً.
وأشارت إلى تعافي 387 مريضاً وخروجهم من المراكز الصحية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تراجع كذلك عدد الحالات التي تتلقى العلاج في أقسام العناية المركزة في المستشفيات إلى 1119 شخصاً.
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