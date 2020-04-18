الصحة الأفغانية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية إلى 933 حالةً. وذكرت في بيان اليوم أن السلطات اختبرت 308 أشخاص على مستوى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتكتشف إصابة 27 حالة جديدة من ضمنها 12 حالةً في العاصمة كابل، مشيرةً إلى تعافي 13 مريضًا من ضمنهم سبعة في العاصمة. قد يهمك ايضا: المغرب تسجل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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