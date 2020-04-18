الصحة اللبنانية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى تسجيل 4 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 672 حالة، موضحة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.
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