شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرة يجب فيها غسل "المخدات" للوقاية من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراجع الكثير من الناس عادات التنظيف الخاصة بهم وسط جائحة تفشي فيروس كورونا من خلال زيادة تنظيف وتطهير وتعقيم المنزل والأدوات الشخصية التي يستخدمها كل فرد في الأسرة، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، ومؤخرا شدد الخبراء على ضرورة غسل الوسائد" المخدات" كل 3 أسابيع خوفا من أن تكون سبب في نقل العدوى. ويقدم الفيديو التالى معلومات هامة لضمان تعقيم المنزل والوقاية من عدوى كورونا..

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