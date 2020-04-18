دعوة أممية لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد وباء "كورونا"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجدوكتب على تويتر: "نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 والذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" جائحة. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 2 مليون حالة إصابة في العالم وتوفي أكثر من 146 ألف شخص.
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