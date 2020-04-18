صحة ورشاقة

إيسكو يتبرَّع بجهاز تنفّس وآلاف الأقنعة لمكافحة فيروس "كورونا" في إسبانيا

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مدريد – لايف ستايل

تمكّنت الحملة التي أطلقها لاعب إيسكو وصديقته للمساهمة في مكافحة فيروس ""، من جمع نصف مليون يورو، ستخصص لشراء معدات طبية، واستخدمت أول دفعة من التبرعات التي جمعت في الحملة لشراء جهاز تنفس اصطناعي لمستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن إيسكو عن قرب وصول الدفعة الثانية والتي تتضمن 25 ألف قناع طبي قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ونشر لاعب العاصمة الإسبانية صورة مع أفراد الطاقم الطبي مثل رئيس خدمات وحدة الرعاية المركزة ومدير الإدارة ومساعدة مدير التمريض بجانب جهاز التنفس قائلا "شكرا على مساعدتكم".

يذكر أن النشاط الرياضي في إسبانيا توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وكان ضمن البطولات التي تم إيقافها، وقبل التوقف تم لعب 27 جولة وحلّ فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر.

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