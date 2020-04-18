دراسة جديدة تكشف أن "المناديل الورقية" أكثر فعالية للوقاية من "كورونا"

يعلم الجميع أهمية غسل اليدين والحفاظ على النظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، ولكن الكثيرين لا يعملون كيفية الطريقة الصحيحة لتجفيفها بما يمنع انتقال العدوى، ووفقا لدراسة حديثة، فإنه من الأفضل استخدام المناديل الورقية لتنشيف اليدين أكثر من أي وسيلة آخرى.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أنه "إذا تم غسل اليدين بشكل سيئ، فإن المناديل الورقية تكون أكثر فعالية في إزالة الجراثيم"، مؤكدين أنه "يجب أن تكون المناديل الورقية الوسيلة الفضلى لتجفيف اليدين، لتقليل أخطار التقاط العدوى ونشرها".

وحول إمكانية استخدام المجفف الكهربائي وهل ذلك أفضل أم لا؟، خلصت الدراسة بعد تجربة أن نسبة بقاء الفيروسات بعد استخدام المجفف الكهربائي تزيد 10 مرات مما كانت عليه بعد استخدام المناديل الورقية، وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يرى خبراء، أن هذه الدراسة توضح مدى أهمية "غسل اليدين بشكل كاف لإزالة أكبر قدر ممكن من الفيروس قبل تنشيفهما"، وأضافوا: "هذه الدراسة ليست مفاجئة، ولا مفيدة جدا في المعركة ضد فيروس كورونا"، مشيرين إلى أن "أهم شيء للتخلص من الفيروس هو الصابون".

وفي السياق، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، البدء بأكبر تجربة في العالم لاختبار أدوية لعلاج مرض "كوفيد 19"، وبحسب المصادر البريطانية، فإن النتائج من الممكن أن تظهر في الأسابيع المقبلة، التي ستحدد فعالية الأدوية المتبعة في التجارب.

Advertisements

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن التجارب ستطبق في جميع أنحاء بريطانيا وعلى أكثر من 5 آلاف شخص مريض في 165 مستشفى تتوزع في أوروبا وأمريكا، فيما قال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية والصحة في جامعة أكسفورد، الذي يقود عملية التجارب: "هذه أكبر تجربة في العالم".

قد يهمك ايضا:

عقار طبي يستخدم في العيادات البيطرية يساهم في إنقاذ مرضى "كورونا"

خبراء يكشفون حقيقة انتقال وباء "كورونا" من خلال التبرع بالدم