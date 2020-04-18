زوجان هنديان يسميان ابنتهما "مطهر" لحفر "كورونا" في ذاكرتهم

يبدو أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخضوع مختلف دول العالم لحالة إغلاق للحد من نمو الفيروس التاجى، ستبقى راسخة فى ذاكرة بعض الناس أكثر من غيرهم، فبينما يسعى العالم للتخلص من هذه الأزمة وآثارها، فإن عدد من الأسر فى دول مختلفة أصبحت تطلق أسماء مرتبطة بالوباء على المواليد الجديدة.

وذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، الصادرة من ولاية كارناتاكا، أن زوجين من ولاية أتر برديش أطلقا على مولودهما الجديد اسم "سانيتايزر" أو "معقم"، وطبقًا للصحيفة، ولد الطفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالولاية.

وقال أومفير سينج، والد الطفل، إن هذه "مساهمة" من الزوجين فى القتال ضد "كوفيد-19"، وأضاف سينج: "الجميع يقاتلون ضد الفيروس.. من رئيس وزرائنا إلى الناس العاديين.. (سانيتايزر) هو مساهمتنا".

وسانتيزر يعنى "مطهر"، وهى المادة التى يستخدمها العديد من الناس لضمان التطهير والتعقيم فى ظل الجائحة التى تضرب العالم، وتابع والد الطفل: "المطهر هو أحد أفضل الطرق لحماية أنفسنا ضد التقاط عدوى فيروس كورونا.. سنتذكر هذه الفترة (الإغلاق)، كلما نطقنا اسمه".

ولم تكن هذه هى الواقعة الأولى لتسمية أطفال بأسماء ترتبط بأزمة الفيروس التاجى، فقبل عدة أيام، ألهمت حالة الإغلاق زوجان فى الهند لتسمية ابنهما المولود حديثًا "حظر"، ووفقا لما ذكرته صحيفتا الجارديان، وديلى ميل البريطانية، ولد الصبى فى قرية باتشيرى فى منطقة شيوبور بوسط الهند يوم الاثنين الماضى خلال فترة حظر صارمة استمرت 21 يوما فى الهند، وعندما سأل موظفو المستشفى عن الاسم الذى يجب أن يكتبوه على شهادة ميلاد الطفل الجديد كشفت والدة الصبى والتى تدعى مانجو ميل والأب راغوناث عن خيارهما غير المعتاد.

Advertisements

وقال مانجو فى تقرير لصحيفة تايمز أوف إنديا: "إنه حظر لأنه ولد خلال فترة الحظر"، وأضاف والد الطفل راجوناث: "سيتذكر ابنى وعائلتنا وقت الأزمة هذا طوال حياتنا إنه اسم مهم، لأن العالم كله يستخدم الحظر كوسيلة لإثارة هذا الوباء ويجب ألا نتعامل مع هذا الاغلاق والحظر باستخفاف".

قد يهمك ايضاًً:

أكبر ناجية في العالم من "كورونا" تبلغ 107 أعوام وسط صدمة العلماء

تعرف على قصة عجوز إيطالي نجا من سرطان الرئة ليموت بـ"كورونا"