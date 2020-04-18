أسباب مرارة الفم أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أبريل 2020 01:41 مساءً - مرارة الفم أثناء الحمل واحدة من الأعراض التي يمكن أن تعاني منها المرأة خلال أشهر الحمل الأولى. فتسبب للحامل فقدان لشهيتها نتيجة ذلك الطعم الغريب الذي يسيطر على فمها ويطلق عليه أيضاً اسم "الطعم المعدني" لذا فإن استمرار الإحساس بمرارة الفم أثناء الحمل لفترات طويلة يعد عرضاً يجب البحث عن أسبابه وكيفية علاجه أو التخفيف منه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت "الخليج 365 نت" بطبيبة أسنان عام في عيادات د. إبراهيم اشعري بجده "مروة مشتاق" وقالت: الإحساس بطعم ملحي أو حامض أو طعم يشبه الحديد هو أمر طبيعي يحدث لدى 92% من النساء الحوامل.

مرارة الفم أثناء الحمل تسبب تغيرات في طعم الأكل بشكل مزعج للحامل.

من الوارد جداً أن تشعر الحامل بمرار أو طعم ملحي أو أحيانا يشبه طعم الحديد، ويزيد أثناء الصباح أو مع الأكل وقد يستمر من غير أكل أيضاً.

مرارة الفم تحدث في الفترة الأولى من الحمل (أول 3 شهور) وممكن تستمر إلى ما بعد الولادة. ماهي أسباب مرارة الفم؟ Advertisements تغيرات مستوى إفراز الهرمونات أثناء الحمل، غالباً الاستروجين يلعب دور كبير في التحكم في حاسة التذوق. احتباس الماء داخل الجسم أثناء فترة الحمل. إن كانت الحامل تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية والسكري. الترسبات الجيرية والبكتيريا في الفم تسبب للحامل طعم المرارة. شعور الحامل بالارتجاع المريئي يجعلها أيضاً تشعر بمرارة في الفم ورائحة كريهة طوال الوقت. السعال ومشاكل التنفس قد تكون سبب في الشعور بمرارة داخل الفم لدى الحامل. طرق التخلص من طعم المرارة لا يوجد طريقة للتخلص منها ولكن هناك تحسّن واضح بعد الثلث الأول من الحمل عندما تستقرّ الهرمونات في جسم الحامل ويتأقلم الجسم مع التغيّرات التي تحدث فيه. ماهي طرق تخفيف مرارة الفم؟ تناولي الطعام الذي تريدين لا تتجنبي الطعام الذي تحبينه. بعض الفيتامينات تسبب مرارة بالفم ممكن مراجعة دكتورتك لتبديلها بفيتامينات أخرى. تفريش اللسان والأسنان مع استخدام غسول ملحي أوعن طريق زيادة في إفراز اللعاب يكون إما بشرب عصيرات ليمون أو حوامض مع الأكل إذا كانت قادرة على ذلك، أو أخذ حبوب تزيد من افرازات اللعاب. شرب مغلي النعناع الدافئ ثلاث مرات في اليوم. مضغ العلكة بطعم النعناع الخالية من السكر. مضغ حفنة من حبات القرنفل "المسمار" مثالية للقضاء على مرارة الفم. يجب على الحامل ألا تقلق فهذه تغيرات طبيعية إلى أن يتعادل الهرمون في الجسم خلال الفترة الثانية من الحمل ويرجع إحساسها بالطعم طبيعي. نصيحة طبية: "أي تغيرات في الأدوية أو تناول مكملات غذائية أثناء الحمل يجب أن تكون تحت إشراف طبيبك".

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