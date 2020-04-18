نشرت صديقة مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، صورة جديدة لها عبر منصة "إنستغرام" وهي طفلة.وكتبت في وصف الصورة رقم "14"، وعلى ما يبدو في إشارة منها إلى عمرها أثناء التقاطها هذه الصورة.
ويشار إلى أن كريستيانو رونالدو وإيرينا كانا على علاقة منذ عام 2010، وانفصلا في يناير/كانون الثاني من عام 2015.
قد يهمك ايضاً:
حبيبة كريستيانو رونالدو تفضح "سره" عن طريق الخطأ
طبيب برتغالي يؤكّد أن لعنة عقوق الأب تطارد كريستيانو رونالدو
كانت هذه تفاصيل خبر صديقة كريستيانو رونالدو الروسية السابقة تنشر صورة لها وهي طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.