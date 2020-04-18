صديقة كريستيانو رونالدو الروسية السابقة تنشر صورة لها وهي طفلة

نشرت صديقة مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، صورة جديدة لها عبر منصة "إنستغرام" وهي طفلة.وكتبت في وصف الصورة رقم "14"، وعلى ما يبدو في إشارة منها إلى عمرها أثناء التقاطها هذه الصورة.

ويشار إلى أن كريستيانو رونالدو وإيرينا كانا على علاقة منذ عام 2010، وانفصلا في يناير/كانون الثاني من عام 2015.

قد يهمك ايضاً:

حبيبة كريستيانو رونالدو تفضح "سره" عن طريق الخطأ

طبيب برتغالي يؤكّد أن لعنة عقوق الأب تطارد كريستيانو رونالدو