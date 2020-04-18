مأذون أردني يعقد قران عروسَيْن بطريقة غير مُتوقَّعة ومُفاجِئة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الطريقة الجديدة التي اضطر لها عروسان أردنيان لعقد قرانهما، في ظل استمرار إغلاق المحاكم بسبب أزمة فيروس "كورونا".

ويظهر بالفيديو المأذون يقوم بعمله عبر مكالمة فيديو على الهاتف، ويوضح أنه اضطر لذلك حرصاً على سلامة الجميع، وخوفاً من الإصابة بفيروس "كورونا".

وطلب المأذون من الزوج أن يضع يده على يد والد العروس، وبدأ بمراسم عقد القران، ويطلب من والد العروس أن يكرر عبارة "زوجتك ابنتي سارة على مهر المقدم ليرة ذهبية والمؤخر 10 آلاف دينار أردني"، ويقول العريس قبلت زواجها على هذا المهر المذكور.

ويظهر بنهاية الفيديو الزوجان يعانقان بعضهما وسط زغاريد وتهاني أفراد العائلة الحاضرين.

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