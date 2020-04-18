الأميرة السويدية صوفيا تنزل ميدان الحرب على "كورونا" في زي ممرضة

انضمت الأميرة السويدية صوفيا، مؤخرًا إلى الأطباء والممرضين لتكون على خط المواجهة الأول في الحرب على جائحة فيروس كورونا المستجدّ، وظهرت في مجموعة صور تناقلتها وسائل إعلام عالمية، وهي ترتدي الزي الخاص بالممرضين والمكون من اللونين الأزرق والأبيض في يومها الأول في العمل بمستشفى "صوفياميت" في "ستوكهولم".

وحصلت الأميرة صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب، نجل ملك السويد، كارل غوستاف، والبالغة من العمر 35 عاما، على دورة طبية لمدة ثلاثة أيام في كلية "صوفياميت"، وقالت إنها "قادرة الآن على المساعدة" في أعمال الرعاية الصحية ومكافحة وباء كورونا الذي أصاب 11927 في السويد وتوفى 1203 أشخاص نتيجة الإصابة به.

وفي هذا الصدد قالت مديرة إدارة الإعلام والصحافة في الديوان الملكي السويدي مارجريتا ثورجرين، إن الأميرة تريد أن تقدم مساهمة تطوعية للرعاية الصحية في الوقت الذي تنخفض فيه الموارد، وهو ما جعلها تتقدم للتدريب في تلك الكلية الجامعية، إذ تقوم الجامعة بتدريب ما يصل إلى 80 شخصًا أسبوعيًا للمساعدة في رفع العبء الثقيل الواقع على الأطباء والممرضين في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام سويدية.

وكانت الأميرة وجميع أفراد العائلة الملكية السويدية يعملون عن بعد خلال فترة الإغلاق في البلاد، بما فيهم زوجها الذي كان حيث يقوم بإجراء مكالمات فيديو واجتماعات من سكنهما في ستوكهولم ، فيلا سولباكين.

يُذكر أن الأمير كارل فيليب كان قد تزوج من صوفيا هيلكفيست فى حفل زفاف أسطوري من العام 2015، والتي كانت تعمل قبل زواجها، كعارضة أزياء ناجحة، ونجمة تلفزيون الواقع، حيث عرفها الجمهور من خلال ظهورها على النسخة السويدية من سلسلة فندق Paradise.

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والأمير كارل فيليب هو الابن الوحيد للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ويحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة العرش السويدي بعد أخته الكبرى الأميرة فيكتوريا وأطفالها الأميرة إستيل والأمير أوسكار، ولدى الزوجان حالياً طفلان هما الأمير ألكسندر، ثلاثة أعوام ، والأمير غابرييل، عامان.

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